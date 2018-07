Argentina faz quatro mudanças para jogo decisivo com Costa Rica

O técnico Sergio Batista anunciou sua formação, que tem o objetivo de liberar Lionel Messi em campo, após a chegada da equipe à Córdoba, na noite de domingo, após o último treino realizado na capital Buenos Aires.

"Precisamos movimentar mais a bola, e Fernando (Gago) faz isso muito bem", disse Batista em entrevista coletiva, referindo-se ao volante do Real Madrid que entrará na vaga de Ever Banega.

"E agora nós teremos um camisa 9 na frente, até dois", acrescentou o treinador, falando sobre os atacantes Gonzalo Higuaín e Sergio Aguero, que vão substituir Carlos Tevez e Ezequiel Lavezzi na equipe titular. A outra mudança é a entrada de Angel Di María na meia esquerda no lugar de Esteban Cambiassso.

A Costa Rica, que está em segundo no Grupo A após vencer a Bolívia por 1 x 0, e a Argentina, que tem dois empates no torneio, se enfrentam no estádio Mario Alberto Kempes às 21h45 desta segunda-feira. A Colômbia classificou-se em primeiro lugar do grupo com uma vitória por 2 x 0 sobre a Bolívia no domingo.

Escalação da Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolas Burdisso, Gabriel Milito e Javier Zanetti; Fernando Gago, Javier Mascherano e Angel Di Maria; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín e Sergio Aguero.