Argentina faz último treino antes de confirmar lista

Quem também ficou de fora foi o zagueiro Ezequiel Garay, que sente dores no músculo adutor da coxa direita. Em seu lugar, Sabella escalou Martín Demichelis, substituído durante a atividade por Otamendi. A equipe titular foi formada por Romero; Zabaleta, Federico Fernández, Demichelis e Rojo; Gago, Mascherano e Di María; Messi, Higuaín e Palácio.

A seleção argentina vai jogar na quarta-feira seu primeiro amistoso preparatório para a Copa, contra Trinidad e Tobago, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O segundo e último jogo antes do Mundial será contra a Eslovênia em 7 de junho, no Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata.

Integrante do Grupo F, Argentina estreia no torneio contra a Bósnia-Herzegovina em 15 de junho, no Maracanã, no Rio, e enfrenta o Irã seis dias depois no Mineirão, em Belo Horizonte. O último jogo da primeira fase dos argentinos será contra a Nigéria, no Beira-Rio, em Porto Alegre.