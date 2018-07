Argentina fecha lista para Copa América e confirma Tevez e Messi

Martino também deixou de fora da Copa América duas das suas surpresas na lista inicial de 30 nomes: o goleiro Agustín Marchesín, que atua pelo Santos Laguna, do México, e o meia

Federico Mancuello, capitão do Independiente. A novidade fica pela manutenção do lateral Milton Casco, de 27 anos, que jogou com o treinador no Newell''s Old Boys e nunca jogou pela Argentina.

Assim, o treinador manteve a base da equipe que foi vice-campeã mundial no ano passado, ganhando o reforço de Carlito Tevez. O atacante chegou a ficar mais de três anos sem servir à seleção, no período em que o time era comandado por Alejandro Sabella. Quando Gerardo Martino chegou ao comando da equipe, voltou a convocar o atacante, que atuou em quatro partidas amistosas da Argentina deste então. Só em uma, entretanto, foi titular.

A Argentina começa a treinar para a Copa América em 1.º de junho, cinco dias antes de realizar amistoso contra a Bolívia. Mascherano, Messi e Tevez se apresentarão direto no Chile porque Barcelona e Juventus vão disputar a final da Liga dos Campeões, em 7 de junho, mesmo dia da viagem da seleção. Na Copa América, o time de Martino estará no Grupo B, jogando contra Uruguai, Paraguai e Jamaica.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELA ARGENTINA:

GOLEIROS - Sergio Romero (Sampdoria), Nahuel Guzmán (Tigres, do México) e Mariano Andújar (Napoli);

ZAGUEIROS - Pablo Zabaleta, Martín Demichelis (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Milton Casco (Newell''s Old Boys), Nicolás Otamendi (Valencia), Facundo Roncaglia (Genoa) e Ezequiel Garay (Zenit, da Rússia);

MEIO-CAMPISTAS - Javier Mascherano (Barcelona), Lucas Biglia (Lazio), Éver Banega (Sevilla), Roberto Pereyra (Juventus), Fernando Gago (Boca Juniors), Ángel Di María (Manchester United), Erik Lamela (Tottenham) e Javier Pastore (PSG);

ATACANTES - Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Carlos Tevez (Juventus), Ezequiel Lavezzi (PSG) e Gonzalo Higuaín (Napoli).