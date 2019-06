Argentina frustra torcida e fãs de Messi em chegada a Belo Horizonte

A seleção argentina já está em Belo Horizonte para o jogo contra o Brasil, na próxima terça-feira, no Mineirão, pela semifinal da Copa América. A equipe desembarcou na capital mineira por volta das 15h30 e já se dirigiu à concentração, no bairro da Savassi, onde frustrou cerca de 300 pessoas que esperavam a chegada do ônibus e pouco puderam ter contato com a delegação.

A vinda da Argentina paralisou a região ao redor do hotel da equipe. Um forte esquema de segurança bloqueou as ruas. Os jogadores acessaram o local por uma entrada secundária, onde barreiras de policiais afastavam o veículo dos torcedores e curiosos. Crianças, adultos e idosos se aglomeraram nas grades de proteção vestidos com camisas da Atlético-MG, Cruzeiro, Barcelona e até de Argentina. Todos gritavam por Messi.

O ônibus encostou próximo à porta de acesso e todos os membros da delegação argentina desceram rapidamente. Depois de Messi, Agüero foi quem teve o nome mais gritado. Os jogadores e membros da comissão técnica deixaram o veículo e logo se encaminharam à área interna do estabelecimento, sem acenar ou ter algum contato com a torcida ao redor, apesar dos gritos e apelos por fotos e autógrafos.

O craque do Barcelona estava sentado no fundo do ônibus e foi um dos últimos a desembarcar. Ao contrário da maioria dos demais colegas, Messi não deixou a mala no bagageiro do veículo e caminhou com pressa rumo ao hotel ao lado de Dí Maria e Agüero. A Argentina treinou pela manhã no CT do Fluminense, no Rio, em atividade fechada à imprensa, e terá somente uma atividade em Belo Horizonte antes da partida da terça-feira.

Argentina já esta em Belo Horizonte pic.twitter.com/Ii3nD41DdZ — Ciro Campos (@ciro_campos) 30 de junho de 2019

O treino da Argentina na capital mineira deve ser nesta segunda-feira no CT do Cruzeiro. O jogo contra o Brasil será na terça, às 21h30. Messi já esteve na cidade em outras ocasiões em compromissos com a Argentina, como no empate por 1 a 1 com o Paraguai nesta Copa América, na derrota por 3 a 0 para o Brasil pelas Eliminatórias, em 2016, além da vitória por 1 a 0 sobre o Irã, com gol dele, pela Copa de 2014.