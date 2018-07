Argentina ganha de virada na Colômbia e se reabilita

Os argentinos estão fazendo campanha bastante irregular nas Eliminatórias. A estreia foi ótima, com goleada de 4 a 1 sobre o Chile em Buenos Aires. Depois, veio a derrota para a Venezuela, por 1 a 0, em Puerto la Cruz. Na sequência, empate em casa com a Bolívia, por 1 a 1. E a sofrida vitória de virada sobre a Colômbia, nesta terça-feira, em Barranquilla.

Ainda em busca da formação ideal, o técnico Alejandro Sabella fez algumas mudanças na seleção argentina para o jogo na Colômbia, promovendo, inclusive, a escalação do volante Guiñazu (do Inter), como titular. Assim, com maior preocupação defensiva, os argentinos apostaram no talento de Messi, que foi adiantado para formar dupla de ataque com Higuaín.

Mas a tática de Sabella não deu muito certo. Messi teve uma atuação apagada, o que ajudou a Colômbia a sair na frente no placar. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o volante Dorlan Pabón arriscou o chute e a bola desviou em Mascherano antes de entrar. Diante disso, o técnico argentino voltou para o segundo tempo com o atacante Aguero no lugar de Guiñazu.

Aí, com mais força ofensiva, a Argentina conseguiu a virada em Barranquilla. Messi empatou o jogo aos 15 minutos, após um rebote na área. E Aguero, já aos 40, garantiu a vitória. Assim, os argentinos saíram do sufoco e se reabilitaram nas Eliminatórias. Enquanto isso, a Colômbia ficou estacionada nos mesmos quatro pontos, mas tem um jogo a menos.