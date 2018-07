Argentina ganha no Chile e amplia a liderança nas Eliminatórias Sul-Americanas

SANTIAGO - A Argentina derrotou o Chile por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Nacional, em Santiago, e manteve a liderança isolada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2014. Mesmo jogando fora de casa, Messi voltou a ser o destaque argentino, ao abrir o placar para a vitória - Higuaín fez o outro gol, enquanto Felipe Gutiérrez descontou para os chilenos já nos acréscimos.

Com a vitória em Santiago, a Argentina chegou aos 20 pontos, abrindo três de vantagem sobre o segundo colocado Equador, que só empatou com a Venezuela nesta terça-feira. A Colômbia, que folgou nesta 10ª rodada das Eliminatórias e agora tem um jogo a menos em relação aos demais, permanece na terceira posição, com 16 pontos. Enquanto isso, o Chile caiu para do quinto para o sexto lugar, com 12.

Embalada pela grande vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai na última sexta-feira, com direito a dois gols de Messi, a Argentina conseguiu abrir boa vantagem sobre o Chile com menos de meia de hora de jogo. Messi fez 1 a 0 aos 27 e Higuaín ampliou três minutos depois. A seleção chilena pressionou bastante, mas só conseguiu marcar seu gol já aos 47 do segundo tempo, com Felipe Gutiérrez.

Cada vez mais perto de garantir sua vaga na Copa do Mundo que acontecerá no Brasil, em 2014, a Argentina parece ter encontrado sua formação ideal no ataque, com Dí Maria, Agüero, Higuaín e Messi, que formaram o quarteto ofensivo nas vitórias sobre Chile e Uruguai. Para ajudar, Messi tem desequilibrado os jogos para os argentinos e, com sete gols, é o artilheiro das Eliminatórias.