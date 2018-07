Argentina perde Tevez e Aguero para amistoso contra o Brasil na quarta

BUENOS AIRES - Se o Brasil perdeu Alexandre Pato e Rafael, a Argentina também ganhou mais dois desfalques para o amistoso de quarta-feira entre as duas seleções, em Doha, no Qatar. Os atacantes Carlos Tevez e Sergio Aguero foram cortados neste domingo devido a contusões musculares sofridas neste final de semana.

Tevez sofreu uma pancada na coxa durante o jogo do Manchester City contra o Birmingham City, no sábado, pelo Campeonato Inglês. Já Aguero teve uma lesão muscular de grau 1,5 na coxa direita durante o jogo do Atlético de Madrid contra o Osasuna, no mesmo dia, pelo Campeonato Espanhol.

Como só faltam três dias para o amistoso, o técnico Sérgio Batista não poderá convocar substitutos para os desfalques. Com isso, suas opções para o ataque serão Lionel Messi, Diego Milito, Ezequiel Lavezzi e Gonzalo Higuaín.

Antes de Tevez e Aguero, Batista já havia perdido os zagueiros Walter Samuel e Gabriel Milito, ambos por contusão. Somente um jogador foi chamado para o setor: Nicolas Otamendi.