Argentina promete 'dobro de vontade' na final da Copa

Os jogadores argentinos não escondiam a felicidade ao deixar o Itaquerão, na última quarta-feira, em São Paulo, após a vitória nos pênaltis sobre a Holanda, na semifinal da Copa do Mundo. A maioria exaltou o goleiro Romero, herói da classificação ao defender duas cobranças, mas também já fazia previsões sobre a decisão de domingo, contra a Alemanha, no Maracanã.

O meia Palacio, que entrou no segundo tempo no lugar de Enzo Perez, disse que o desgaste físico dos 120 minutos de jogo e penalidades não vai pesar na finalíssima. "Não estamos cansados, estamos muito felizes e nem pensamos no desgaste. A Alemanha vai chegar motivada, mas temos o dobro de vontade e vamos com tudo para tentar ganhar. A Holanda é uma equipe boa, fez um jogo equilibrado com a nossa equipe e por isso teve poucas chances de gol. Agora, jogar uma final é um sonho de todos."

O volante Biglia já imagina o duelo. "Alemanha é uma equipe muito organizada taticamente. A vitória deles sobre o Brasil foi exceção, mas é um time de qualidade. Estamos contentes de estar na final. Vamos deixar a alegria de lado para nos concentramos na decisão. Vamos jogar a partida mais importante das nossas vidas."

Para o volante Javier Mascherano, a sensação já é de dever cumprido, mas os argentinos querem mais. "Estou tranquilo e feliz de ter feito o melhor. Sinto orgulho de fazer parte desse grupo, dessa equipe, porque fazia tempo que não íamos tão longe. Vamos torcer para que possamos coroar a campanha no domingo com um título."

Mascherano ainda disse se lembrar pouco da decisão da Copa de 1990, na Itália, quando jogando no Estádio Olímpico de Roma a Argentina perdeu por 1 a 0 para a Alemanha, gol de Bremen, de pênalti, no final do jogo. "Eu me lembro de pouca coisa. Mas isso foi há 24 anos, eu era uma criança. Agora é outra coisa, outro jogo", disse.

O atacante Higuaín também acredita que a Argentina tem boas chances de conquistar o tricampeonato. "Chegamos na final em nosso melhor momento, de evolução. Em um mundial é difícil jogar o melhor futebol possível, mas a seleção está em crescimento. Falta apenas um passo para o título", disse o atacante do Napoli.