Argentina cobrará os impostos sonegados com subornos

O chefe de gabinete de ministros argentino, Aníbal Fernández, disse nesta quinta-feira, 28, que o governo cobrará imposto sobre a propina paga a integrantes da Fifa, caso se confirmem as acusações feitas por promotores americanos.

"Perguntarão 'quem vai dizer ao Estado que fez um ato ilícito para que lhe cobrem imposto?' Ninguém. Mas se comprova que houve pagamento desse tipo, e se está falando de milhões, de US$ 15 milhões, o Estado tem todo o direito a reclamar 35% pela Afip (Fisco argentino)", afirmou.

Fernández falou em nome do governo sobre o escândalo e referiu-se especificamente a três empresários argentinos que tiveram a prisão pedida ontem por um juiz local. Marcelo Martínez de Giorgi expediu mandados contra Alejandro Burzaco, presidente da Torneos y Competencias S.A., e de Hugo e Mariano Jinkis, proprietários da Full Play. Ambas trabalham com direitos de transmissão pela TV e marketing esportivo. O advogado dos Jinkis, Jorge Anzorreguy, disse ao canal TN que seus clientes não devem se apresentar enquanto não forem esgotados todos os recursos. O trio é acusado de suborno, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha e terá o pedido de extradição avaliado. A palavra final cabe à presidente Cristina Kirchner.

O caso reacendeu a briga entre o governo e o Grupo Clarín. Por meio de tuítes, a empresa afirmou que não explora transmissões de futebol com a TyC, como veículos de comunicação ligados ao kirchnerismo informaram, embora seja sócia do grupo em um canal a cabo. Fernández disse que o governo "não tem por que duvidar disso", mas pode pedir intervenção judicial na TYC por ser sócio minoritário do Grupo Clarín. A TyC, dona do direito de transmissão de várias edições da Copa América e outras competições, negou qualquer participação da empresa e seu presidente nas denúncias.