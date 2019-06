Argentina supera Catar, avança em segundo e encara a Venezuela

A Argentina está classificada às quartas de final da Copa América. Com gols de Lautaro Martínez, após falha da defesa adversária, e de Agüero, após desperdiçar várias oportunidades, a equipe superou o Catar por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada final do Grupo B.

Combinado com o triunfo da Colômbia por 1 a 0 sobre o Paraguai, a Argentina se classificou em segundo lugar na chave, com quatro pontos, e agora terá pela frente a Venezuela, vice-líder do Grupo A, sexta-feira, no Maracanã. E poderá se encontrar com a seleção brasileira, nas semifinais. Um dos convidados da competição, o Catar foi o lanterna do grupo com um ponto e está eliminado.

Após perder na estreia para a Colômbia e só empatar com o Paraguai, a Argentina obteve o seu primeiro triunfo na Copa América em uma partida em que contou com o oportunismo de Lautaro Martínez, o gol de Agüero após muitas chances perdidas e a tentativa de Messi de organizar a seleção, que viu seus torcedores "invadirem" Porto Alegre, com mais de 41 mil torcedores presentes ao estádio do Grêmio.

Eles viram a equipe avançar de fase, evitando uma queda precoce, algo que não ocorre na etapa inicial da competição da Copa América desde 1983. Mas não sem sustos, pois a defesa argentina, especialmente Foyth, cometeu erros, que não foram aproveitados pelos campeões asiáticos.

A Argentina iniciou o jogo com três novidades na escalação - Saravia, Foyth e Agüero - e teve o melhor começo de jogo possível. Pressionando a saída de bola do Catar, aproveitou que Hisham saiu jogando mal para abrir ao placar aos três minutos, quando Lautaro Martínez interceptou o passe e, de dentro da área, bateu no canto da meta adversária.

O gol premiou a postura da Argentina no início da partida, mas, embora tenha deixado a sensação de domínio, tendo finalizado mais vezes, a equipe fez um primeiro tempo irregular, especialmente por, mais uma vez, Messi não ter a companhia de seus companheiros para definir o jogo.

Aos 21 minutos, por exemplo, o craque do Barcelona fez bela jogada individual e acionou Agüero, que perdeu chance clara de gol. O atacante ainda desperdiçaria outras oportunidade antes do intervalo, em um bombardeio que também quase teve o segundo gol de Lautaro Martínez.

Fora isso, a Argentina também ameaçou em jogada de bola parada, em cabeceio de Otamendi. Mas se conseguia criar no ataque, a Argentina corria riscos na defesa, desorganizada. E embora frágil tecnicamente, o Catar quase empatou o duelo aos 45 minutos, em uma cobrança de falta de Al Hajri, que acertou a trave.

A etapa final foi de maior domínio e menos riscos para a Argentina. A equipe voltou com Messi um pouco mais recuado, para ser ainda mais participativo na criação das jogadas. E aí o que se viu foram novas chances perdidas por Agüero, que parou em Sheeb, aos 16 e aos 21 minutos.

Recuado, o Catar só ameaçava quando a Argentina errava na defesa. Isso foi acontecer aos 24, quando Foytth falhou na saída de jogo. Mas Afif não aproveitou, finalizando muito mal. E quem também bateu mal, em chance clara, foi Messi, atrapalhado pelo quique da bola na grande área.

Mas embora o segundo gol não saísse, a Argentina tinha o controle do jogo. Scaloni acionou Dybala para tentar melhorar as finalizações, mas ele também falhou. Até que Agüero se redimiu. Aos 36, ele recebe passe na intermediária e avançou ata bater cruzado no contrapé do goleiro Al-Sheeb. A Argentina ainda teria mais uma chance, nos acréscimos, mas dessa vez Agüero voltou a falhar, deixando o placar em 2 a 0.

FICHA TÉCNICA:

CATAR 0 x 2 ARGENTINA

CATAR - Sheeb; Pedro Miguel (Ismaeil), Hisham, Khoukhi, Salman e Al Hajri(Abdulsalam); Boudiaf, Al-Haydos e Hatem; Afif e Ali. Técnico: Félix Sánchez.

ARGENTINA - Armani; Saravia, Otamendi, Foyth (Pezzella) e Tagliafico; De Paul, Lo Celso (Acuña) e Paredes; Lautaro Martínez (Dybala), Messi e Agüero. Técnico: Lionel Scaloni.

GOL - Lautaro Martínez, aos 3 minutos do primeiro tempo. Agüero, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Julio Bascuñán (Fifa/Chile).

CARTÕES AMARELOS - Boudiaf, Ali e Abdulsalam (Catar); Lo Celso, Foyth e Lionel Scaloni (Argentina).

RENDA - R$ 7.901.700,00.

PÚBLICO - 39.100 pagantes (41.390 presentes)

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).