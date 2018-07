Argentina treina com Lavezzi na vaga de Agüero no ataque

O atacante Ezequiel Lavezzi treinou entre os titulares na manhã deste sábado no CT do Galo, em Belo Horizonte. Ele é o principal candidato a ocupar a vaga do também atacante Sergio Agüero, que sofreu uma lesão muscular de grau 1 na última partida da Argentina na Copa do Mundo e está fora do jogo de terça-feira, contra a Suíça, no Itaquerão, pelas oitavas de final. As outras opções do técnico Alejandro Sabella para a posição são Rodrigo Palacio e Ricky Alvarez - no último caso, a equipe mudaria seu esquema tático do 4-3-3 para o 4-4-2.

Lavezzi é o favorito para a vaga por causa da sua velocidade, atuando nos lados do campo, e também pela capacidade de marcação, recompondo o meio-de-campo. A busca do equilíbrio entre o ataque e a defesa é a principal preocupação de Sabella nos jogos eliminatórios da Copa. Como Lavezzi consegue voltar ao meio para marcar, o treinador argentino espera bloquear os laterais da Suíça, que apoiam bastante.

A escalação que Sabella escolheu na manhã deste sábado aponta Romero; Zabaleta, Fernández, Garay e Rojo; Gago, Mascherano e Di María; Lavezzi, Messi e Higuaín. Neste domingo, a delegação argentina viaja para São Paulo no início da noite para se preparar para o jogo decisivo de terça-feira.