Argentina tropeça de novo na Bolívia e empata em casa

BUENOS AIRES - A Bolívia virou um tormento na vida da seleção argentina. E, pela terceira partida seguida, os argentinos tropeçaram diante dos bolivianos. Dessa vez, foi em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, que terminou empatado em 1 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

A sina argentina diante dos bolivianos começou em abril de 2009, quando Maradona ainda era o técnico e a Bolívia goleou por 6 a 1 em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa de 2010. Depois, um novo encontro aconteceu em julho deste ano: mesmo jogando em casa, os argentinos ficaram no empate de 1 a 1, em La Plata, pela Copa América. Agora, veio uma nova igualdade.

Com o empate desta sexta-feira, a Argentina passa a ter quatro pontos em três rodadas das Eliminatórias da Copa de 2014 - antes, goleou o Chile por 4 a 1 em Buenos Aires e perdeu para a Venezuela por 1 a 0 em Puerto la Cruz. A Bolívia, por sua vez, comemorou bastante o empate no Monumental de Nuñez, quando somou apenas o seu primeiro ponto na competição.

Eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo nos dois últimos anos, Messi teve novamente uma atuação apagada pela seleção argentina. Ele teve trabalho para conseguir escapar da marcação boliviana e, quando surgiu a chance para marcar o gol, falhou na hora de finalizar. Assim, os argentinos sofreram bastante nesta sexta-feira, para frustração da sua torcida.

Num vacilo do zagueiro Demichelis, a Bolívia abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo, com o belo gol do atacante Marcelo Moreno (ex-Cruzeiro). A Argentina empatou aos 15, quando o atacante Lavezzi marcou o gol logo em seu primeiro lance após ter entrado em campo. Depois disso, os argentinos até que pressionaram, mas ficaram mesmo no 1 a 1.