Argentina vai encerrar preparação para Copa contra Eslovênia

BUENOS AIRES - A seleção argentina vai disputar dois amistosos em casa no encerramento da preparação para a Copa do Mundo de 2014, o último deles contra a Eslovênia, em Buenos Aires, informou nesta sexta-feira a imprensa local.

A equipe do técnico Alejandro Sabella jogará em 4 de junho no estádio do Newell's Old Boys, em Rosario, contra uma equipe ainda a ser definida, e três dias depois vai se despedir da torcida local contra a Eslovênia no campo do River Plate. Os dois amistosos serão disputados depois de um jogo no dia 5 de março contra a Romênia, em Bucareste.

A Argentina, bicampeã do mundo em 1978 e 1986, está no Grupo F do Mundial e vai enfrentar Bósnia, Irã e Nigéria na primeira fase.