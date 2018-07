Argentina vence a Costa Rica e avança na Copa América Se algum argentino ainda tinha dúvida do que Messi é capaz, depois desta segunda-feira não tem mais. Ele destruiu a Costa Rica na vitória por 3 a 0, em Córdoba, que deu a classificação da Argentina às quartas de final da Copa América com a segunda colocação do Grupo A (cinco pontos). Show do melhor do mundo. Aos costarriquenhos, a esperança de avançar como um dos dois melhores terceiros colocados, mas será preciso esperar até o jogo do Brasil contra o Equador, na quarta, para saber se continuam na competição.