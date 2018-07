Argentina vence Chile e mantém esperança no Sul-Americano sub-20

AREQUIPA, Peru - A Argentina se recuperou da derrota para o Equador e bateu o Chile por 3 a 2 nesta quinta-feira, 3, chegando aos três pontos no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 do Peru.

Com o resultado, a Argentina ficou a um ponto de Uruguai e Equador, até o momento os líderes da fase final do torneio - o Brasil ainda jogará contra a Colômbia e pode chegar a seis pontos. Já o Chile segue zerado, em último.

O Chile, que foi goleado por 5 a 1 pelo Brasil na primeira rodada do hexagonal, começou melhor e abriu o placar aos 15 minutos, quando Carrasco driblou um zagueiro e chutou da entrada da área para vencer Andrada.

O empate da Argentina aconteceu apenas aos 5 minutos da etapa final. Após o árbitro marcar pênalti inexistente em Iturbe, Ferreyra cobrou no canto direito e deslocou o goleiro chileno.

Aos 16, Iturbe marcou um golaço para decretar a virada da Argentina. O canhoto arrancou do meio de campo, deixou dois zagueiros para trás e chutou de direita para fazer 2 a 1.

A partir daí, a Argentina cresceu na partida e passou a criar situações de gol em profusão. Em uma delas, aos 26 minutos, Tagliafico aproveitou cruzamento na área e chutou no canto de Santis para marcar o terceiro.

Com o jogo praticamente nas mãos, a Argentina diminuiu o ritmo e se preocupou apenas em conter os avanços sem criatividade do Chile, que diminuiu aos 45 minutos com Gallegos mas não teve forças para empatar.