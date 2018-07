Argentina vence jogo mas Brasil leva Superclássico nos pênaltis Ignacio Scocco entrou no segundo tempo e marcou dois gols no 10 minutos finais para dar à Argentina uma vitória de 2 x 1 sobre o Brasil, na noite de quarta-feira, mas a seleção brasileira levou o troféu do Superclássico das Américas com uma vitória na disputa de pênaltis.