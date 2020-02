Argentina x Brasil: onde assistir ao jogo pelo Pré-Olímpico

Argentina e Brasil se enfrentam neste domingo pela última rodada do Pré-Olímpico em duelo que será disputado no estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia, às 20h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão por dois canais de TV e também pela internet.

Argentina x Brasil : onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo e SporTV, que também passarão o confronto em seus sites e aplicativos. .

Para carimbar a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil terá de vencer a Argentina, mas um empate pode ser suficiente se o duelo entre Colômbia e Uruguai não tiver um ganhador - esse confronto será às 20h.

Já a Argentina, que derrotou a Colômbia por 2 a 1, se garantiu antecipadamente na Olimpíada. Os argentinos estão à frente do Brasil, que ficou em segundo lugar no qualificatório, com dois pontos. Colômbia e Uruguai somam um.