Argentina x Chile: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Para tentar esquecer a derrota na semifinal, Argentina e Chile se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, em duelo que vale a terceira colocação da Copa América.

Onde assistir Argentina x Chile?

Argentina x Chile terá transmissão ao vivo pela SporTV, que passará online a partida pelo seu site e aplicativo. O Estado também fará tempo real do jogo.

A Argentina perdeu na semifinal por 2 a 0 para o Brasil, enquanto o Chile foi derrotado por 3 a 0 pelo Peru, por isso decidem a terceira colocação, enquanto brasileiros e peruanos decidem o título.

Nas quartas de final, a Argentina derrotou a Venezuela por 2 a 0 e o Chile bateu a Colômbia nos pênaltis, por 5 a 4, após empatar sem gols no tempo normal.

Já na fase de grupos, argentinos e chilenos passaram em segundo em seus grupos. A Argentina ficou em segundo no Grupo B, com quatro pontos, atrás da Colômbia, que fez nove, e à frente do Paraguai, com 2, e Catar, com 1.

O Chile somou seis pontos no Grupo C, ficando atrás do Uruguai, com sete, e à frente de Japão (2) e Equador (1).