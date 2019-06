Argentina x Colômbia: onde assistir e horário do jogo pela Copa América

Argentina e Colômbia iniciam a caminhada em busca do título continental neste sábado, quando se enfrentam, às 19h (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América. Veja mais informações sobre a Copa América e um raio-X completo da competição.

Onde assistir Argentina x Colômbia ao vivo?

Argentina x Colômbia terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O Estado fará tempo real da partida que será realizada na Bahia.

A seleção argentina é a segunda maior vencedora da competição, com 14 títulos, atrás apenas do Uruguai, que tem 15. Entretanto, a Argentina não conquista a taça desde 1993. A equipe fez apenas um amistoso preparatório para a Copa América e goleou a Nicarágua por 5 a 1.

Já a Colômbia venceu a competição uma vez, em 2001, e somou duas vitórias durante a preparação para a Copa América. No dia 3 de junho, derrotou o Panamá por 3 a 0 e no dia 9 fez 3 a 0 no Peru.

Completam o Grupo B o Paraguai e Catar, que se enfrentam no domingo, no Maracanã. Classificam para as quartas de final os dois melhores colocados de cada grupo e os dois dos três melhores terceiros colocados.