Argentina x México: onde assistir ao vivo e horário de mais um confronto entre as seleções

Argentina e México voltam a se enfrentar em amistoso nesta terça-feira, às 22h (horário de Brasília), no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza. Na sexta-feira, as duas seleções se enfrentaram em Córdoba e os argentinos venceram por 2 a 0.

Argentina x México terá a transmissão da ESPN Brasil. Será o último jogo das duas seleções na temporada, em um ano que ambas não têm muito o que comemorar. A Argentina caiu nas oitavas de final na Copa e após o Mundial não conseguiu grandes feitos. Derrotou as modestas Guatemala (3 a 0) e Iraque (4 a 0), além do México, empatou com a Colômbia (0 a 0) e perdeu para o Brasil (1 a 0).

O México também deixa 2018 sem grande destaque. A equipe mexicana foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final da Copa na Rússia e depois do Mundial não teve bom desempenho. Venceu a Costa Rica (3 a 2), mas perdeu para o Uruguai (4 a 1), Estados Unidos (1 a 0), Chile (1 a 0) e Argentina (2 a 0).