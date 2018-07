Argentino Agüero luta contra o tempo para não perder resto da Copa

O atacante Sergio Agüero sonha com uma recuperação rápida de uma lesão muscular sofrida no jogo contra a Nigéria para jogar ainda neste Mundial. Descartado da partida da Argentina nesta terça-feira, contra a Suíça, no Itaquerão, pela oitavas de final, o jogador do Manchester City já está usando a bicicleta ergométrica e chegou a fazer algumas caminhadas leves na tarde deste sábado no CT do Atlético-MG. Os primeiros resultados do tratamento são positivos e apontam uma melhoria da lesão muscular.

O médico da seleção, Daniel Martínez, afirmou que a situação do jogador será avaliada jogo a jogo, à medida em que a Argentina avance no torneio. Ele sofreu uma lesão de grau um, a mais leve, mas a recuperação depende da condição individual de Agüero.

O atacante sofreu com uma série de problemas físicos durante a temporada. Chegou a se apresentar contundido para a seleção argentina e ficou fora dos últimos preparatórios para a Copa. No Manchester City, tinha participação importante até o mês de janeiro, quando ficou fora duas semanas por causa de um problema no tornozelo. Desde então, acumulou problemas e períodos de recuperação, contribuindo pouco na reta final da conquista do título inglês.

Na partida contra a Suíça, Agüero será substituído por Ezequiel Lavezzi, que atua no Paris Saint-Germain. Com isso, o técnico Alejandro Sabella mantém o esquema ofensivo, com três atacantes. Embora Lavezzi não tenha a qualidade técnica do titular, é mais dinâmico e voluntarioso, ajudando na marcação no meio.