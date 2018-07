Argentino Aimar acerta para jogar no futebol da Malásia Depois de Japão, Coreia do Sul, países do mundo árabe, e mais recentemente a China, chegou a vez de a Malásia entrar na rota do futebol globalizado. Nesta sexta-feira, o argentino Pablo Aimar, que estava no Benfica, chegou a Jahor para ser a grande estrela do Campeonato Malaio da próxima temporada.