Argentino Buonanotte troca o Málaga pelo Granada

Na última quarta-feira, o Granada demitiu o técnico Juan Anquela e contratou Lucas Alcaraz no mesmo dia para substituí-lo. A equipe também se reforçou com o atacante Nolito, que estava no Benfica. Agora, no último dia da janela de transferências de janeiro, volta a contratar para o seu setor ofensivo.

Toda essa movimentação do Granada tem relação com o momento ruim da equipe no Campeonato Espanhol. A equipe está dois pontos acima da zona de rebaixamento do torneio, com apenas cinco vitórias em 21 partidas, na 17ª colocação, com 20 pontos.