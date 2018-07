Argentino Cañete já fala como reforço do São Paulo

"Estou muito feliz que depois de tantas negociações deu certo de eu ir. Também estou contente de ter passado por este clube, que me deu um empurrão para que eu pudesse me mostrar e que o São Paulo me visse. A equipe fez uma bola Libertadores, teve algumas partidas destacadas e isso serviu", disse o novo reforço tricolor.

De acordo com o site oficial da Católica, Cañete vai jogar num dos clubes de mais tradição no continente. Diz o texto ainda que o jogador já havia expressado seu desejo de jogar no São Paulo, passou pelos exames médicos, mas as negociações haviam travado na últimas horas. O desejo do meia de ganha mais, porém, falou mais alto.

"Meu representante se encarregou disso. Obviamente tinha essa vontade, porque é uma oportunidade para mim e para minha família, para estar bem economicamente. Pensei desta maneiro", disse Cañete.

O argentino de 21 anos, que estava emprestado pelo Boca à Católica, é o terceiro reforço do São Paulo para o segundo semestre. E o terceiro meio-campista. Há dez dias, chegou Cícero, que também atua como segundo atacante. Nesta segunda-feira o clube acertou a contratação do volante Denílson.

Cañete chega para o setor que o São Paulo tem mais opções: a armação. Além dele, já estão no clube Lucas, Marlos, Cícero, Rivaldo e Ilsinho.