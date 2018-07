Argentino é suspenso por dois anos após doping por cocaína na Libertadores

Revelado pelo Defensa y Justicia e contratado pelo Racing este ano, Brian Fernández caiu em dois exames antidoping em uma diferença de quatro dias, em maio. Primeiro, num jogo do Campeonato Argentino contra o River Plate. Depois, nas oitavas de final da Libertadores, diante do Wanderers, do Uruguai.

Nos dois casos, o atacante testou positivo para cocaína e substâncias derivadas. Suspenso provisoriamente em 9 de julho deste ano, ele tem que ficar sem jogar por um ano. Depois, poderá retornar aos gramados desde que seja aprovado em exames antidoping mensais. Se cair novamente no doping, tem que cumprir os 2 anos, além de ser submetido a um novo julgamento.