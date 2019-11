Argentino Eduardo Coudet vai assumir o Inter em janeiro, diz TV

O argentino Eduardo Coudet, do Racing, será o treinador do Internacional em 2020. A informação é do canal de televisão TyC Sports. O técnico aceitou assinar com o clube para assumir em janeiro do próximo ano. O time gaúcho, por enquanto, não confirma oficialmente o acerto.

Em outubro, os dirigentes do Inter viajaram até Buenos Aires para se encontrar com o treinador. Naquela oportunidade, Coudet recusou o convite para deixar o Racing de imediato para assumir o time colorado, mas avisou que tinha negócio em janeiro.

Por isso, assim que voltou da Argentina, o clube fechou com Zé Ricardo apenas até o final da temporada. O contrato não prevê renovação automática e ele será dispensado assim que terminar o Campeonato Brasileiro.

Com 21 pontos, o Racing está na sexta colocação do Campeonato Argentino e terá mais quatro jogos na competição - contra Huracán, Talleres, Defensa y Justicia e Lanús. Coudet comanda o time ainda na decisão da Supercopa da Argentina diante do Tigre, dia 14 de dezembro.