Argentino escala 'quarteto fantástico' contra um Irã defensivo

Abandonando a cautela que mostrou no primeiro tempo da estreia contra a Bósnia, o quatro vezes melhor do mundo e capitão da Argentina, Lionel Messi, começa no ataque ao lado de Gonzalo Higuaín e Sergio Aguero.

O último membro do chamado "quarteto fantástico" da Argentina, Angel Di Maria, completa um dos ataques mais temidos do futebol mundial.

O Irã, que estreou com um empate por 0 x 0 contra a Nigéria, vai mais uma vez rechear sua defesa, deixando Reza Ghoochannejhad como único homem de frente e o meia-atacante Ashkan Dejagah também buscando ameaçar a defesa argentina.

(Reportagem de Andrew Cawthorne)