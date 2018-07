Juan Antonio Pizzi substitui Jorge Sampaoli no Chile

A seleção do Chile, atual campeã da Copa América, tem um novo treinador. O argentino Juan Antonio Pizzi foi o escolhido nesta sexta-feira pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) para substituir o compatriota Jorge Sampaoli, que há 10 dias selou a sua saída após um árduo litígio com a entidade pelo pagamento de sua cláusula de rescisão.

Pizzi atualmente comanda o León, do México, mas deixará o cargo. Na próxima semana, viajará até Santiago para assinar um contrato com duração até a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Assim, dirigirá a seleção chilena nas Eliminatórias, na Copa América Centenário, que será disputada este ano nos Estados Unidos, e a Copa das Confederações em 2017, também na Rússia.

"Estamos muito satisfeitos com a chegada de Juan Antonio Pizzi. É um profissional que nos dá plena confiança, tem uma carreira consolidada, foi campeão no Chile e na Argentina, além de ter boas campanhas na Europa e no México", afirmou o presidente da ANFP, Arturo Salah, em comunicado. "Pizzi é a pessoa indicada para resguardar e dar continuidade ao trabalho da seleção chilena, além de manter a competitividade demonstrada nos últimos anos", acrescentou o principal dirigente do futebol chileno.

O ex-jogador argentino conhece bem o futebol chileno, pois em 2009 treinou o Santiago Morning e um ano depois chegou à Universidad Católica, onde foi campeão do Campeonato Chileno. Depois, dirigiu Rosário Central e San Lorenzo, na Argentina, e em 2014 esteve no Valencia, na Espanha.