Argentino Lautaro Martínez é oficializado como reforço da Inter e assina até 2023

A Inter de Milão anunciou nesta quarta-feira, de forma oficial, a contratação do atacante Lautaro Martínez. O negócio é dado como certo desde março, quando o empresário do jogador, Rolando Zárate, havia informado que o Racing, detentor dos direitos federativos e econômicos do argentino, aceitou receber 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação de quatro meses atrás) pela venda do atleta.

Martínez assinou acordo para defender a Inter até 30 de junho de 2023, informou o clube italiano, que ainda lembrou de um ídolo da história do time ao festejar a contratação do seu mais novo reforço.

"Em 1° de novembro de 2015, Martínez estreou no futebol pouco depois de completar 18 anos. Entrou aos 35 minutos do segundo tempo de partida contra o Crucero de Norte, no que parece ser uma jogada do destino, porque substituiu Diego 'O Príncipe' Milito, um ícone da história da Inter", diz trecho do comunicado, com referência ao atacante argentino que defendeu a equipe de Milão de 2009 a 2014.

Na última temporada, disputada no futebol argentino de agosto de 2017 até o último mês de maio, Martínez foi titular em 27 de 28 jogos e marcou 18 gols, cinco deles pela atual edição da Copa Libertadores. As vítimas do argentino foram o Cruzeiro, três vezes em uma das duas partidas contra o Racing, e o Vasco, vazado pelo atacante em cada um dos dois confrontos pela primeira fase do torneio.

O bom desempenho de Martínez motivou o Racing a tentar a permanência dele no clube argentino até o fim de 2018, para ele poder terminar de disputar a Libertadores, mas a Inter não permitiu. De acordo com declaração dada por Zárate, em março, o clube quer escalar a nova contratação ao lado do compatriota Mauro Icardi como sua dupla de ataque a partir do início da próxima temporada europeia.

Martínez integrou a pré-lista de 35 jogadores feita pelo técnico Jorge Sampaoli antes da Copa do Mundo, mas esteve entre os cortados do Mundial e não viajou à Rússia com a seleção argentina. Sem o atacante, a equipe nacional foi eliminada nas oitavas de final do torneio ao ser derrotada por 4 a 3 pela França, no último sábado.