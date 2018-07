Argentino Sarrafiore faz 1º treino com o grupo do Internacional

Contratado no início do mês, o meia-atacante Martín Sarrafiore fez neste sábado seu primeiro treino junto com o elenco do Internacional, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. O argentino de 20 anos tem vínculo até 2021 com o colorado gaúcho.

+ Na despedida de Atibaia, Inter vence Red Bull Brasil em amistoso

+ Bola parada vai trazer vitórias para o Inter, afirma o técnico Odair Hellmann

+ Goleiro Danilo Fernandes volta a treinar com bola no Internacional

Sarrafiore não participou da intertemporada do Internacional na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, encerrada na sexta-feira. Ele estava há seis meses sem jogar, por isso não viajou com o grupo.

O jogador despertou interesse do clube durante a Copa Ipiranga Sub-20, em 2017, a qual jogou pelo Huracán, da Argentina, time que o revelou. Nas categorias menores, jogou no Boca Juniors, Manchester City, da Inglaterra, e Barcelona, da Espanha.

Se entrar em forma, o jovem argentino é uma alternativa ao compatriota veterano D'Alessandro, que tem entorse no tornozelo e preocupa a comissão técnica. O estado físico do atacante Leandro Damião, com dores no pescoço, e do zagueiro Rodrigo Moledo, com problema no joelho, também são dor de cabeça ao treinador Odair Hellmann.

Enquanto há expectativa na recuperação de atletas importantes, o clube está de olho em mais reforços. O atacante Jonatan Álvez chegou a Porto Alegre na madrugada de sexta-feira. Escoltados por seguranças do clube, foi recebido com festa por alguns torcedores.

Aguarda exames médicos e documentação para ser anunciado pela diretoria colorada nas próximas horas. O jogador uruguaio, de 31 anos, se destacou na Copa Libertadores de 2017 pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, e ultimamente estava no Junior Barranquilla, da Colômbia.

Na atividade deste sábado, uma parte do grupo foi a campo para trabalhar com bola, enquanto que a outra se exercitou na academia. O elenco ganha folga neste domingo e se reapresenta na manhã da segunda-feira.

O próximo compromisso oficial do Internacional é na quinta-feira, em Curitiba, onde enfrenta o Atlético-PR, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos ocupam a quarta posição na tabela, com 22 pontos.