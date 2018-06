Argentino Mauricio Pellegrino é anunciado como novo técnico do Leganés

O Leganés anunciou neste sábado a contratação de Mauricio Pellegrino como seu novo técnico para a temporada 2018/2019 do futebol espanhol. O ex-zagueiro argentino chega para a vaga de Asier Garitano, que deixou o clube ao término do Campeonato Nacional e acertou com a Real Sociedad.

Pellegrino estava sem emprego desde março, quando foi demitido pelo Southampton, que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. Trata-se, então, de um retorno do treinador ao futebol espanhol, onde já comandou o Valencia e o Alavés, time que levou à decisão da Copa do Rei diante do Barcelona.

Como jogador e como técnico, Pellegrino tem a história ligada à Argentina e à Espanha. Em seu país natal, ele atuou pelo Vélez Sarsfield e treinou Estudiantes e Independiente. Já em território espanhol, além dos times que comandou, vestiu as camisas de Barcelona, Valencia e Alavés.

Antecessor de Pellegrino, Garitano assumira o Leganés na terceira divisão e o conduziu até a elite. Na última temporada, conseguiu salvar a equipe do rebaixamento e a manteve na primeira divisão espanhola.