Argentino Rojo se encaixa na formação do Manchester United, diz Van Gaal

Rojo, que fez seis jogos pela Argentina no Mundial do Brasil, foi apresentado como novo jogador do United em uma entrevista coletiva após ser contratado do time português Sporting Lisboa por 20 milhões de euros (26,6 milhões de dólares) na quarta-feira.

Van Gaal, que perdeu seu primeiro jogo oficial à frente do time de Old Trafford por 2 x 1 para o Swanea City, em casa, no sábado, exaltou a chegada de Rojo e disse que o lateral vai se encaixar bem na nova formação 3-5-2 da equipe.

"Eu o enfrentei na Copa do Mundo quando jogamos contra a Argentina, então tive a chance de analisá-lo", disse o holandês, que levou seu país ao 3º lugar no Mundial do Brasil.

"Minha filosofia é só comprar jogadores que se encaixam no perfil, e acho que Marcos se encaixa como um zagueiro pelo lado esquerdo, e também como lateral-esquerdo. Ele jogou como lateral-esquerdo pela Argentina na Copa do Mundo, mas como zagueiro pelo Sporting. Ele foi fantástico na Copa do Mundo, então estou muito satisfeito."

Rojo tem 28 partidas pela seleção da Argentina, marcando seu único gol na vitória de 3 x 2 sobre a Nigéria na primeira fase do Mundial. Ele esteve em campo pela última vez pela Argentina na final da Copa do Mundo, no Maracanã, quando o time perdeu por 1 x 0 para a Alemanha.

Após negociações complicadas, em que o defensor de 24 anos se recusou a treinar no Sporting e que envolveram a ida do meia Nani do United para o time português por empréstimo, Rojo disse que estava feliz por finalmente chegar a seu novo clube.

"Estou muito contente de estar aqui, e farei o melhor que puder pelo clube. A transferência foi um pouco longa e complicada, mas o mais importante é que estou aqui agora, e estou muito feliz."

Rojo ainda precisa receber visto de trabalho, e por isso ainda não pode defender a equipe.

(Reportagem de Sam Holden)