Argentino Rojo vê sonho completo após gol 'não tão belo' O lateral-esquerdo Marcos Rojo nunca havia balançado as redes adversárias jogando pela Argentina até quarta-feira, quando marcou o gol da vitória por 3 a 2 de sua seleção contra a Nigéria, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O resultado garantiu ao país sul-americano o primeiro lugar do Grupo F e ao jogador a realização de um sonho.