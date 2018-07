Argentinos comemoram o resultado do sorteio: 'Grupo da vida'

SÃO PAULO - A Argentina terá um caminho fácil na primeira fase da Copa do Mundo 2014 e deverá disputar com a Nigéria o primeiro lugar da chave. Bósnia, estreante em Mundiais, e Irã, equipe que nunca passou da primeira fase, serão apenas coadjuvantes. Esse cenário também é válido para o caso de Messi não alcançar sua melhor forma. Para ilustrar os poucos problemas que os argentinos devem enfrentar, o diário argentino Olé estampou a manchete "Grupo da Vida", uma alusão aos grupos mais equilibrados que são normalmente chamados de Grupo da Morte. "Foi um sorteio positivo. Agora tenho de fazer o dever de casa e estudar os adversários minuciosamente", disse o técnico Alejandro Sabella.

A Copa para Argentina e Nigéria deve começar para valer a partir do mata-mata quando enfrentarão, provavelmente, França, Suíça, Honduras e Equador, com mais chances para os dois primeiros.Apesar da inferioridade técnica, o Irã considerou o resultado do torneio satisfatório. "Estou bastante satisfeito. Teremos a oportunidade de jogar contra a Argentina de Messi, o melhor jogador do mundo, e também a Nigéria, uma seleção fortíssima", disse o técnico Carlos Queiroz, que evitou falar sobre as chances de classificação. "Nossa ambição será cosntruída jogo a jogo e, em alguns momentos, minuto a minuto", esquivou-se.

O técnico da Bósnia, Safet Susic, reconheceu o favoritismo argentino e já prevê uma disputa com a Nigéria pelo segundo lugar do grupo. "Entre as outras equipes, uma é claramente mais fraca, o Irã. A Nigéria possui as mesmas qualidades que o nosso time, embora tenham uma experiência maior em Mundiais", disse o técnico que vai estrear com sua equipe em uma Copa do Mundo. "Vamos lugar pela segunda vaga do grupo", definiu.

A Nigéria quer aproveitar a experiência em Copas - ao todo, são quatro participações - para passar à próxima fase. "É um grupo equilibrado. Temos boas condições, mas temos de fazer nosso jogo. Podemos avançar e representar bem o futebol africano", disse o treinador Stephen Keishi.

NOVO CONFRONTO

O jogo Argentina e Nigéria ocorrerá pela terceira vez na história dos Mundiais. A Argentina tem 100% de aproveitameto. Na Copa dos Estados Unidos, os bicampeões do mundo fizeram 2 a 1 nos africanos, com dois gols de Cannigia. Em 2002, Batistuta marcou o único gol da partida. Quatro anos depois, na Alemanha, novo 1 a 0 - o zagueiro Heinze, de cabeça, marcou.

A Argentina dará o pontapé inicial na Copa contra a Bósnia no Maracanã, no dia 15 de junho. O segundo jogo, contra o Irã, será disputado no Mineirão seis dias depois. O time argentino fecha a participação na primeira fase contra a Nigéria, no dia 25 de junho, no Beira-Rio. No total, a equipe de Lionel Messi vai percorrer 1.713 quilômetros entre as três cidades-sede.

HISTÓRIA

A seleção da Argentina disputará sua 16.ª Copa do Mundo. No total, o time entrou em campo 70 vezes, com 37 vitórias, 13 empates e 20 derrotas. Foram 123 gols marcados e 81 sofridos. Para chegar à Copa, os argentinos disputaram 16 partidas nas eliminatórias. Com 32 pontos (nove vitórias, cinco empates e duas derrotas), a equipe treinada por Alejandro Sabella terminou na liderança.

ADVERSÁRIOS

A Nigéria, por sua vez, ficou na primeira posição no grupo F das eliminatórias africanas. Na disputa de mata-mata, a equipe despachou a Etiópia após duas vitórias. A seleção jogará um Mundial pela quinta vez. As melhores campanhas ocorreram em 1994 e 1998, quando o time acabou eliminado nas oitavas de final, por Itália e Dinamarca, respectivamente. Em 14 jogos, incluindo os Mundiais de 2002 e 2010, a Nigéria conquistou apenas quatro vitórias. Duas partidas terminaram empatadas. A equipe acabou derrotada em oito oportunidades. No Brasil, a seleção nigeriana vai percorrer 2.981 quilômetros, entre Curitiba (contra o Irã), Cuiabá (diante da Bósnia) e Porto Alegre (no novo confronto contra os argentinos).

Já a Bósnia, estreante em Copas, conseguiu a vaga ao terminar a fase de grupos na liderança. A equipe europeia, empatada em pontos com a Grécia, ficou na ponta devido ao saldo de gols. O primeiro jogo da equipe em Mundiais será contra os argentinos no Maracanã. Depois, a seleção bósnia enfrenta a Nigéria na Arena Pantanal e o Irã na Fonte Nova. A equipe terá que viajar bastante: serão 3.491 quilômetros em dez dias.

Na quarta participação em Mundial, o Irã, azarão da chave F, vai percorrer 1.803 quilômetros. O time do técnico português Carlos Queiroz, que acabou na liderança da chave A das eliminatórias, vai estrear contra a seleção nigeriana na Arena da Baixada, no dia 16 de junho. Depois, terá a argentina pela frente no Mineirão, no dia 21. A participação iraniana na primeira fase terminará em Salvador, diante da Bósnia. No total, o Irã disputou nove partidas em Mundiais (1978, 1998 e 2006), com uma vitória, dois empates e seis derrotas. O grande momento deu-se na Copa da França, quando a equipe bateu os Estados Unidos por 2 a 1.