Argentinos devem desfalcar Inter contra o Santos O Internacional pode não ter dois dos seus principais jogadores no confronto de quarta-feira que vem, contra o Santos, em Porto Alegre, no jogo decisivo para as pretensões da equipe na Copa Libertadores. Os dois argentinos não treinaram nesta quinta-feira, não vão pegar o Canoas, domingo, pelo Campeonato Gaúcho, e correm sério risco de desfalcaram a equipe também diante dos paulistas.