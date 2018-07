Argentinos e brasileiros brigam na saída do Itaquerão

Argentinos e brasileiros discutiram e trocaram socos na frente da Estação Artur Alvim do Metrô por volta das 20 horas, enquanto os torcedores começavam a sair do Itaquerão após vitória da Argentina pela semifinal da Copa do Mundo. A estação fica nas imediações do estádio.

Os argentinos haviam fechado a Rua Doutor Campos Moura, próxima à estação, e estavam comemorando a vitória sobre a Holanda. Não se sabe como exatamente começou a confusão, mas houve discussão e empurra-empurra entre cerca de 20 argentinos e brasileiros. Alguns brasileiros estavam do lado dos argentinos.

A briga generalizada se estendeu por cerca de cinco minutos e foi apartada por pessoas com camisa do Corinthians. A reportagem não viu nenhum ferido.

Houve correria e lojas e bares fecharam. A Polícia Militar não estava presente no momento da confusão, já que, na saída das partidas, os PMs permanecem dentro da estação de metrô, na saída para a Radial Leste.