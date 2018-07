Argentinos fazem peregrinação para chegar ao Rio

Saímos de São Paulo com destino ao Rio às 10h30 de anteontem, em mais uma manhã de garoa persistente na capital paulista. Entre vários argentinos que, sem transporte, imploravam por uma carona para chegar à cidade do Maracanã, consegui meu lugar no motor-home de Alfredo Guilhermo Latzina, de 48 anos, o Fritz. "Essa chuva são as lágrimas dos brazucas que não param de cair", brincou. Certamente a viagem seria longa.

No dia anterior, a Argentina conquistara seu lugar na final da Copa após derrotar a Holanda nos pênaltis. Agora, os mais de 400 quilômetros entre São Paulo e Rio separavam também os 28 anos sem um título mundial do sonho de ganhar uma Copa nas terras do seu maior rival. Ainda falta passar pela Alemanha, mas a ideia já arrepia muitos brasileiros.

Fritz, seu filho Kurt, de 27 anos, o irmão Pablo, de 51, e os amigos Julian Ortega, também de 51, e Francisco Dithurbide, de 48, fazem parte da leva de torcedores argentinos que atravessaram parte do País por causa da Copa. No Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, cerca de 400 veículos, entre carros, ônibus e motor-homes, traziam argentinos fanáticos pela seleção. Sem ingresso, hotel nem muito dinheiro, eles seguem empurrados por uma paixão quase inexplicável pelas emoções do futebol.

Chamado de El Motor, o antigo ônibus de passageiros montado em 1962 no Brasil e transformado em motor-home há seis anos na Argentina é a casa do grupo pelas estradas brasileiras. Foi comprado por Fritz há menos de quatro anos, depois que ele deixou de trabalhar como produtor da companhia argentina de teatro Fuerza Bruta. Já rodou com o veículo com duas bandas de rock e, mesmo antes de vir ao Brasil, este é o endereço oficial de Fritz.

O comerciante Julian Ortega conta que decidiu simplesmente baixar as portas da sua loja de tintas na capital argentina para viver "uma oportunidade única". O mesmo fez Kurt, garçom em um restaurante de Buenos Aires. "Estou em uma espécie de férias, quando voltar a gente vê o que faz."

CONFORTO

As acomodações do El Motor são boas: o veículo tem dois quartos, um deles com um beliche e outro com cama de casal. Mais duas pessoas dormem na sala, um deles em uma cama montada onde fica uma mesa para refeições ao longo da viagem. Cozinha e banheiro completam a estrutura que acomoda o grupo desde o dia 11 de junho, um dia antes do início do Mundial, quando saíram de Buenos Aires.

Os planos da viagem de carro começaram assim que a Argentina se classificou para a competição. Quando o pontapé inicial da Copa foi dado na Arena Corinthians, eles ainda estavam perto de Foz do Iguaçu, na fronteira. "Assistimos ao jogo em um posto de gasolina, na TV da cabine de um caminhoneiro", conta Pablo, que trabalha com ecoturismo na cidade de Colón.

O grupo já rodou 4,4 mil quilômetros, tremulando bandeiras a cada parada, tocando buzinas e recebendo provocações ou apoio de brasileiros. El Motor já passou pelo Rio, depois de uma visita a uma irmã de Pablo e Fritz em Atibaia, no interior paulista. De lá, eles seguiram para Belo Horizonte, voltaram a São Paulo, passaram pelo Guarujá, e novamente por São Paulo - cidade onde a Argentina jogou as oitavas de final e a semifinal, na última quarta. "Só até Belo Horizonte gastamos R$ 444 de pedágio, um absurdo", diz Fritz.

POUPANÇA

O plano deles é parecido com o da maioria dos torcedores que seguem de carro pelo Brasil: economizar quanto for possível. Cada um dos cinco separou cerca de R$ 1 mil para o combustível, e a mesma quantia para gastos gerais. No meio do caminho, fizemos uma parada para o almoço em um posto de gasolina com uma megaloja de conveniência, na cidade de Queluz, no Vale do Paraíba. O local serve comida por quilo, mas a turma só compra um pão e algumas cervejas - que o motorista não bebe, claro.

A mesa é montada na beira da estrada e o menu não decepciona. Uma latinha de sardinha para um petisco com pãozinho e amendoim de casca verde como entrada. O prato principal é uma polenta com molho e muita cebola. "É uma coisa simples, tranquila", diz Kurt, o cozinheiro da vez.

Ortega lembra que, quando foram ao Rio ainda para o primeiro jogo da Argentina, pararam no mesmo posto. "Quando paramos aqui não havíamos ganhado nada. Foi o início do caminho para a vitória. Agora só falta um jogo", diz ele, minimizando o nome do posto: Alemão. Fritz aproveita para balançar a bandeira, mesmo em silêncio.

RIVALIDADE

Na Via Dutra, entre cafés e algumas músicas ironizando os brasileiros, fala-se de Pelé, de Messi e, claro, de Maradona - com bem mais elogios aos dois últimos. Uma quantidade enorme de veículos com placas da Argentina seguia o mesmo caminho, rumo ao Rio, e nenhum passava sem deixar uma buzinada de apoio.

O arquiteto e músico Francisco Dithurbide, de Buenos Aires, aproveita para ligar para a mãe, que fazia aniversário. "Vou para a final da Argentina no Brasil, estamos na estrada", diz ele, que explica, emocionado, que a mãe tem Alzheimer e a memória está comprometida.

RETA FINAL

Chove na estrada, e o ritmo da viagem segue sem pressa. Quase nunca El Motor passa de 80 km/h. "Não tem necessidade de mais, o tempo é nosso", afirma Fritz, que dirige entre bandeiras do Brasil e da Argentina hasteadas na cabine.

Após dez horas de estrada e trânsito na chegada ao Rio, o veículo chega à Sapucaí, o Sambódromo transformado em "Tangódromo" pela multidão azul e branca. Como fez na saída de São Paulo, Ortega carrega a bandeira pelo teto solar. Ao descer, se abracam como se fossem do time que ganhou o jogo.

Como a maioria de quem está de carro no Rio, a equipe do El Motor assistirá à partida na Fan Fest de Copacabana. Planejam a volta em carreata na segunda-feira. Dithurbide não sabe para onde vai após o jogo. "Talvez more no Brasil. Só preciso aprender a falar português."