Argentinos Jrs. frustra Estudiantes e leva o Clausura Quatro dias antes do jogo de volta pelas quartas de final da Copa Libertadores, contra o Internacional, o Estudiantes foi frustrado pelo Argentinos Juniors neste domingo e ficou sem o título do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. O time de La Plata precisava de um tropeço do rival, mas o Argentinos venceu o Huracán por 2 a 1 e se sagrou campeão após um longo jejum de 25 anos.