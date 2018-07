Argentinos Juniors acerta contratação do meia Riquelme

O Argentinos Juniors, que caiu recentemente para a segunda divisão do futebol argentino, anunciou nesta quinta-feira a contratação do veterano meia Juan Román Riquelme. Assim, o jogador de 36 anos volta ao clube de onde saiu ainda garoto, quando estava nas categorias de base.

Riquelme será apresentado neste sábado, após assinar um contrato de 18 meses de duração, provavelmente o último da sua carreira. "É o retorno de um filho pródigo. É um orgulho tremendo e algo histórico para o Argentinos Juniors", comemorou o técnico da equipe, Claudio Borghi.

Quando saiu do Argentinos Juniors ainda garoto, Riquelme foi para o Boca Juniors, onde fez uma longa e vitoriosa carreira. Ficou por lá entre 1996 e 2002 e, depois, de 2008 até agora - no intervalo entre as duas passagens, jogou na Espanha, por Barcelona e Villarreal.

Com a camisa do Boca Juniors, Riquelme conquistou inúmeros títulos, incluindo três da Libertadores, e virou ídolo. Mas, ao final do seu contrato com o clube, agora no dia 30 de junho, ele optou por ir embora, voltando para onde começou a carreira: o Argentinos Juniors.