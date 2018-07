Argentinos prometem torcer pelo Brasil neste sábado A proximidade geográfica e cultural está falando mais alto nesta Copa do que a velha rivalidade entre Brasil e Argentina. Enquanto aguardam pela decisão de domingo contra a Alemanha, no Maracanã, argentinos instalados no Terreirão do Samba e no Sambódromo, no centro do Rio, são unânimes na torcida pela vitória do Brasil contra a Holanda, neste sábado, na disputa do terceiro lugar.