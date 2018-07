Argentinos tentam usar ingressos antigos no Beira-Rio Um grupo de dez torcedores argentinos foi retirado da área de segurança do Estádio Beira-Rio por tentarem utilizar ingressos antigos para a partida desta quarta-feira entre Nigéria e Argentina, marcada para começar às 13 horas. Os torcedores apresentaram entradas para o duelo entre Argentina e Irã, realizada no Mineirão, no último sábado. Um torcedor nigeriano também tentou repetir a manobra usando ingressos para a partida entre Nigéria e Irã.