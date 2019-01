Ariel admite necessidade de evolução, mas prevê bom início de ano do Cruzeiro

Ainda em início de trabalho para a temporada, o Cruzeiro treina forte esta semana para a estreia no Campeonato Mineiro diante do Guarani, sábado, em Divinópolis. O volante Ariel Cabral concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e admitiu que ainda será necessário muita evolução, apesar de apostar em um bom início de ano da equipe celeste.

"Acho que precisamos melhorar algumas coisas, mas sabemos o que pode acontecer. Teremos muitos jogos. Temos que estar prontos a todo momento. Uma equipe tem que ser taticamente boa, todos devem correr. E o Mano sabe o que se deve fazer", declarou.

O técnico Mano Menezes, aliás, foi bastante elogiado pelo argentino. Para Ariel, a manutenção do treinador e de boa parte do elenco - Arrascaeta, negociado com o Flamengo, é a grande baixa - devem fazer com que o Cruzeiro inicie a temporada mirando grandes objetivos.

"O Mano já tem o elenco quase fechado. Todos estão trabalhando bem, já sabem o que o Mano quer. E isso é bom. O jogo-treino (vitória sobre o Coimbra no sábado) foi bom, com as pernas um pouco pesadas ainda. Mas foi bom para termos contato com a bola e trabalhar esta parte", comentou.

O volante ainda elogiou o recém-chegado Jadson, contratado junto ao Fluminense e que será seu concorrente na luta por uma vaga entre os titulares. "A relação com ele é muito boa. É um jogador de muita qualidade. No meio de campo, temos muitas opções. Isso é muito bom para a equipe. A gente precisa de variações, sistemas táticos que mudem os jogos. Há momentos em que precisamos atacar mais e ficamos com um volante só. Jadson chega para nos dar mais uma alternativa."