Ariel Cabral celebra adaptação e bom momento no Cruzeiro: 'Me sinto muito bem'

"Me sinto muito bem. Creio que a equipe pode jogar ainda melhor. Mudamos, estamos com mais confiança, podemos crescer partida a partida. Primeiramente é estar bem taticamente e nas poucas oportunidades de chegar a área adversária dar um passo melhor. Muito importante a palavra do Mano Menezes na hora do treinamento, e foi importante, porque a equipe ganhou", declarou.

Ariel encaixou bem no novo esquema de Mano Menezes e, desde então, seu futebol tem aparecido mais. Além disso, houve o tempo de adaptação ao País. Mas ele garante que ainda pode evoluir mais. "Creio que posso melhorar mais. Fiquei muito tempo parado até chegar aqui no Cruzeiro. E a cada partida venho me sentido melhor. Tenho a confiança do técnico, conversando muito com o grupo. E fui me sentindo melhor."

Para a fase ficar perfeita, o jogador precisa marcar seu primeiro gol pelo clube. Mas, por enquanto, ele fica satisfeito em ser o armador das jogadas. "Se eu disser que não penso em fazer o gol, estaria mentindo. Mas o mais importante é o Cruzeiro vencer e subir cada vez mais na tabela. Deixo essa missão principalmente para o (Willian) Bigode", disse.