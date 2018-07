Ariel Cabral celebra confiança de Mano Menezes no início da temporada

Contratado em meados de 2015, Ariel Cabral agradou logo de cara, mas chegou a perder espaço com Paulo Bento. Quando Mano Menezes foi contratado, porém, o argentino virou o dono do meio-campo do Cruzeiro, papel que ele ainda tem neste início de pré-temporada em 2017.

Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, Cabral exaltou a concorrência, mas admitiu que tem a confiança de Mano. "Sei que posso melhorar, me entregar fisicamente, taticamente e evoluir muito. A confiança do treinador é boa. Ele confia em mim e eu tenho que demonstrar isso dentro de campo. Temos muitos jogadores de qualidade para jogar no time principal", reforçou.

O argentino também falou sobre a pré-temporada. "O time está trabalhando bem fisicamente e taticamente, misturando todos os trabalhos. A pré-temporada é muito importante. Fazemos muito físico e também trabalhos com bola. Não teremos problemas com tantos jogos", garantiu.

O Cruzeiro marcou para quinta-feira a apresentação dos dois primeiros reforços: o volante Hudson (ex-São Paulo) e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (ex-Botafogo). Thiago Neves e Caicedo serão apresentados mais adiante. O meia, aliás, sequer chegou a Belo Horizonte ainda.