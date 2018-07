Ariel Cabral celebra primeiros meses de Cruzeiro e mira evolução para 2016

"Este ano foi muito bom para mim aqui, no Cruzeiro. Quando cheguei, o time estava perto da zona de rebaixamento e depois que entrei, o time ficou 13 jogos sem perder. Então, só tenho motivos para ficar bem feliz. O Cruzeiro subiu na tabela, terminou bem a competição e tenho certeza que no próximo ano vamos subir mais ainda", declarou em entrevista publicada nesta quarta no site do clube.

Depois de flertar com o rebaixamento, o Cruzeiro arrancou na reta final do Brasileirão, sob o comando de Mano Menezes, e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores. Mesmo sem ir à competição continental, Ariel vai passar o ano novo com a sensação de dever cumprido, ao lado dos familiares na Argentina.

"Estarei na Argentina, com a família, amigos, e vou procurar descansar um pouco a cabeça para que no começo do ano eu possa iniciar muito bem a pré-temporada ao lado dos meus companheiros. Faremos o que for possível para conquistar títulos importantes para o Cruzeiro e retribuir todo o carinho que tivemos por parte da torcida. Podem ter certeza que manteremos o Cruzeiro no topo das tabelas", prometeu.