Ariel Cabral celebra sequência como titular do Cruzeiro

Em alta no Cruzeiro desde a reta final da Copa do Brasil, o volante Ariel Cabral aproveita a boa fase. Depois de reconquistar a titularidade e a confiança de Mano Menezes, o argentino lembrou do tempo que passou na reserva e, ainda assim, se disse agradecido ao treinador.

"Ano passado, joguei quase toda a Copa do Brasil, machuquei na semifinal e perdi os últimos jogos. Agora, foi o inverso. Não joguei muito a Copa do Brasil, mas o mais importante joguei. É assim, sou agradecido ao Mano e agradecido por confiar em mim", declarou nesta quarta-feira.

Ariel ganhou a vaga de Lucas Silva nos dois jogos da decisão da Copa do Brasil diante do Corinthians, foi bem nas partidas que definiram a conquista do título e manteve a titularidade. Se atuar diante do Atlético-PR no sábado, na Arena da Baixada, o jogador chegará a 141 partidas pelo Cruzeiro e se igualará a Perfumo como segundo estrangeiro com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Arrascaeta, que tem 186.

"Vai ser difícil passar o Arrascaeta. Ele vai ficar aqui até se aposentar (risos). Mas é uma marca importante. Como falei, sigo forte e só depois de ganhar títulos que eu saio. Isso é importante para mim e para o Cruzeiro também", comentou.

Ariel lembrou de sua chegada ao Cruzeiro, no meio de 2015, e agradeceu a Deivid, com quem trabalhou em seu início de trajetória no clube. "Quando comecei aqui, quem me deu muita confiança foi o Deivid, que me colocou como titular. Me senti bem, e depois o Mano continuou me dando confiança. Para todo jogador, isso é importante. Até agora, sempre me dei o máximo e vou continuar desse jeito."