Ariel Cabral e Diogo Barbosa desfalcam o Cruzeiro na quinta; Sassá é relacionado

O Cruzeiro viaja a Campinas com desfalques para encarar a Ponte Preta nesta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes divulgou a lista de relacionados nesta quarta com duas novas ausências para o duelo com o time paulista: o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Ariel Cabral.

Ariel ficou de fora do treino fechado do Cruzeiro nesta quarta, no encerramento da preparação para o confronto. Mano impediu a entrada da imprensa na atividade, que teve Diogo Barbosa participando normalmente. Momentos depois, no entanto, veio a confirmação do desfalque.

Por outro lado, o lateral-direito Ezequiel e o meia Alisson ficaram de fora do treino, mas foram relacionados e, a princípio, não preocupam. Assim, o Cruzeiro deve encarar a Ponte Preta com: Fábio; Ezequiel; Kunty Caicedo, Murilo e Fabrício; Lucas Romero, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis.

Independentemente de quem atuar, o meia Robinho, um dos titulares, considerou o Cruzeiro pronto para derrotar a Ponte Preta, mesmo fora de casa, após a boa atuação no empate por 3 a 3 diante do Grêmio, na segunda-feira.

"Temos que levar a vontade e a determinação. Vestir a camisa do Cruzeiro é estar sempre motivado. Sempre estou motivado. O Mano é um cara que motiva muito bem o time e tenho certeza de que levará isso para nós também irmos até Campinas buscar a vitória", disse.

SASSÁ

Além das ausências, a lista de relacionados definida por Mano Menezes trouxe uma presença como novidade. Recém-contratado junto ao Botafogo, o atacante Sassá foi chamado para a partida e ficará no banco como opção diante da Ponte Preta. O técnico chegou a indicar que não levaria o jogador para Campinas, mas mudou de ideia após os treinos desta semana.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Ezequiel, Fabrício e Lennon.

Zagueiros: Arthur, Kunty Caicedo e Murilo.

Meio-campistas: Elber, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Sassá.