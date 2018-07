Ariel Cabral quer vitória do Cruzeiro sobre Sport para 'acabar bem' o Brasileiro

Cada vez mais distante da zona de rebaixamento, o Cruzeiro enfrenta o Sport nesta quarta-feira em busca de espantar de vez o fantasma da degola. Para o meio-campista argentino Ariel Cabral, uma vitória no Recife serviria para ajudar a equipe mineira a terminar o Campeonato Brasileiro de maneira honrada.

"Vai ser um jogo muito difícil, mas temos que trazer para BH a vitória. Temos que ir para lá, propor nosso jogo, nosso esquema e conquistar os três pontos. A vitória é importante pra nós, fora de casa, para acabar bem o Brasileirão. Temos que sair pra ganhar", disse Ariel Cabral.

Após flertar com a degola, o Cruzeiro ocupa a 13.ª colocação do Brasileirão com 44 pontos, seis a mais do que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento. Ariel Cabral pede que a equipe celeste não desperdice as oportunidades de balançar as redes para sair com a vitória do estádio da Ilha do Retiro.

"Primeiramente, temos que pensar bem o jogo. Pensar como vai acontecer o jogo e segurar bem a bola para não perder a posse e atacar. Quando aparecerem as chances de gol, temos que fazer", complementou.

Assim como Ariel Cabral, o zagueiro Léo também alertou para o aproveitamento das chances no ataque do Cruzeiro. Ele acredita que os contragolpes podem ser a arma da equipe contra o Sport fora de casa.

"A equipe do Sport é forte. Tem o contra-ataque veloz. Tem jogadores rápidos, que conseguem dar esse ritmo. Que a gente possa entrar com o máximo de equilíbrio possível, bem compactado, pra defender bem e contra-atacar bem também. Como eles atacam muito, deixam espaços e que a gente possa aproveitar isso", comentou Léo.

"Jogar na Ilha do Retiro nunca foi fácil, é sempre difícil. É um jogo decisivo e importante, de duas equipes próximas na tabela. Vai ser um jogo bom e que a gente possa imprimir um ritmo forte, marcando bastante e saindo na hora certa, pra fazer os gols e conseguir o nosso resultado", concluiu o zagueiro.