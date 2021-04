Ariel Holan pede para sair do Santos após derrota para o Corinthians na Vila

O técnico Ariel Holan pediu demissão do Santos. O presidente Andres Rueda tentou reverter a decisão, mas o argentino preferiu deixar o clube santista neste momento. A princípio, ele se despede nesta terça-feira contra o Boca Juniors, às 21h30, pela Libertadores. O Santos perdeu em casa para o Corinthians por 2 a 0 domingo, pelo Paulistão Sicredi 2021. A diretoria ainda vai ressolver se mantém o comandante no cargo ou se já o libera. O time deverá ser entregue a Marcelo Fernandes, membro da comissão técnica o clube.

A única explicaçao que Ariel Holan deu foi não ter conseguido fazer com que o time jogasse no seu estilo. O treinador já vinha acumulando resultados abaixo do esperado, mesmo se valendo de jogadores da base e mais modestos do que seus concorrentes.

Leia Também Cinco paulistas da Série A deverão estrear no Brasileiro esgotados por maratona

O caso ainda está mal explicado. O fato é que um dia depois da derrota no clássico com o Corinthians, na Vila, por 2 a 0, o técnico pediu demissão. Ele havia sido contratado no fim da temporada, logo após a saída de Cuca. Sem conseguir impor seu estilo de jogo ao time paulista, Arial vinha acumulando derrotas e atuações irregulares tanto no Paulistão quanto na Copa Libertadores. Esta foi a explicação que deu para sair.

A demissão do argentino foi anunciada na manhã desta segunda-feira pelo presidente do clube, Andres Rueda. "Ariel Holan pede demissão e não será mais técnico do Santos", anunciou o time em suas redes sociais. Holan havia sido anunciado em 22 de fevereiro, cumprindo pouco mais de dois meses à frente da equipe da Vila. "O melhor que ele podia fazer era deixar o clube e também nos deixar à vontade para arrumar outro treinador e fazer contratações pontuais."

Curiosamente, o trabalho do treinador começou e chegou ao fim com derrotas em clássicos. A estreia, no início de março, foi com a goleada sofrida diante do São Paulo por 4 a 0, no Morumbi. Na noite de domingo, o revés para o Corinthians aconteceu em Santos, pelo placar de 2 a 0, e numa partida em que o time não jogou nada.

Holan, de 60 anos, comandou o Santos em apenas 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Em sua breve passagem pelo clube brasileiro, o argentino enfrentou constantes dificuldades para escalar a equipe, em razão da prioridade dada à Libertadores. Poupando titulares, ele fez diversos testes e até improvisações na equipe no Paulistão Sicredi 2021.

Como consequência, o Santos conquistou apenas duas vitórias em novo jogos no Estadual. Está no segundo lugar do Grupo D, com nove pontos, cinco atrás do líder Mirassol. E apenas um à frente do Guarani, terceiro colocado, que tem um jogo a menos. Somente os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final. O Santos não está garantido.

Correndo risco de ser eliminado na primeira fase do Paulistão, o Santos também não vinha agradando na Libertadores, seja por desfalques ou pela dificuldade de dar liga numa formação com muitos atletas da base e poucos jogadores mais experientes, como Pará, Marinho e Soteldo, que já deixou o clube rumo ao futebol dos Estados Unidos.

A saída do venezuelano encerra uma punição aplicada pela Fifa ao clube brasileiro, que poderá voltar a contratar. Mas Holan decidiu não esperar, apesar da insatisfação por não poder reforçar a equipe, recheada de jovens atletas. O argentino deixa o clube às vésperas de uma dura sequência de jogos. O Santos tem três partidas fundamentais pela frente, quando poderá se recuperar ou se complicar no Estadual e na Libertadores. Pela competição sul-americana, vai enfrentar o Boca Juniors, na temida La Bombonera, em Buenos Aires, nesta terça-feira. Uma semana depois, vai receber o The Strongest, da Bolívia. Entre essas duas partidas, o time viaja para encarar o Red Bull Bragantino, pelo Estadual.