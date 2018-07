Arjen Robben participa do lançamento da 3ª camisa do Sport

O Sport lançou o terceiro uniforme nesta terça-feira com uma presença ilustre, mesmo que virtual. A primeira pessoa a aparecer vestindo a nova camisa foi Arjen Robben, meia do Bayern de Munique e da seleção holandesa. Tanto o time pernambucano como o jogador holandês são patrocinados pela Adidas.

Através de um vídeo gravado na Alemanha, Robben agradeceu o prestígio de estrear o fardamento e também desejou sucesso ao Sport em 2015.

A cor principal da nova camisa é azul, com listras horizontais em tons mais claros e escuros. As listras nas mangas, uma faixa na barra da peça e o símbolo da fornecedora no lado direito do peito aparecem em laranja, fazendo referência à Holanda.

“A influência holandesa é muito forte em Recife e sempre merece ser lembrada, ainda mais no futebol. O resultado nos deixou bastante satisfeitos e tenho certeza que vai cair no gosto dos torcedores”, explica Sid Vasconcelos, Diretor de Marketing do Sport em declaração ao site oficial do clube.

A primeira partida do Sport com a terceira camisa será contra o Fluminense, no dia 13 de setembro, na Arena Pernambuco.